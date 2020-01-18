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 وفاة 10 أطفال بمرض مجهول في الهند 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

لقي 10 أطفال على الأقل مصرعهم، جراء إصابتهم بمرض مجهول، في منطقة ”جامو وكشمير“ الهندية، خلال الأسبوعين الأخيرين.

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وحسب وسائل إعلام محلية، عانى بعض الأطفال في بلدة ”رامناغار“ في المنطقة، من أعراض صحية مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، والقيء، وصعوبة التبول.

وصرح مسؤولون صحيون، للإعلام المحلي، بأن ”10 أطفال على الأقل كانوا يعانون من نفس الأعراض، لقوا مصرعهم في المنطقة، خلال الأسبوعين الأخيرين“.وأضاف المسؤولون، أن 6 أطفال آخرين، تقل أعمارهم عن 4 سنوات، حالتهم حرجة، لمعاناتهم من الأعراض نفسها.

وتواصل فرق الصحة الهندية، البحث في المنطقة، حول أسباب هذا المرض المجهول، وماهيته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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