البيان الختامي لمؤتمر ليبيا : أبرزها إقرار إصلاحات في مجالي الاقتصاد والأمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

نشرت وكالة الأنباء الألمانية، ما قالت إنها ”مسودة البيان الختامي لمؤتمر ليبيا“، المقرر عقده في برلين، غدا الأحد، حيث تضمنت ستة بنود، أبرزها إقرار إصلاحات في مجالي الاقتصاد والأمن، إلى جانب وقف إطلاق النار وتطبيق حازم لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.



وكشفت الوكالة، أن إعداد مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين، جاء بعد عقد 5 اجتماعات تحضيرية في برلين، مع ممثلين عن أكثر من عشر دول ومنظمات، من بينها، الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيطاليا وفرنسا ومصر والإمارات.

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ونصت المسودة كذلك على ”إلزام ممثلي أكثر من عشر دول مدعوة للمشاركة في المؤتمر، بالعودة إلى العملية السياسية في ليبيا، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان“.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أحال إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير الجاري، وثيقة داخلية أعدتها الأمم المتحدة، تحدد مسارات دعم ليبيا نحو وقف دائم لإطلاق النار وتطبيق حازم لحظر توريد الأسلحة إليها.

وتثير قائمة المدعوين إلى المؤتمر لغطا منذ أيام، حيث شكت أولا جارة ليبيا، تونس، من عدم دعوتها للحضور، وتلتها في ذلك اليونان.

وتقول الحكومة الألمانية، إنها لم ترغب في توسيع دائرة المشاركين، واقتصرت على دعوة الدول الفاعلة في النزاع.