أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية ليوم السبت .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية ليومنا السبت الموافق 18 يناير 2020، وهي كالتالي:

مقتل 23 حوثيا و3 من الجيش الوطني خلال مواجهات عنيفة في نهم شرقي صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/451839/ شركة "فالكون" تعلن عن موعد عودة الانترنت إلى اليمن https://www.elyamnelaraby.com/451848/ الميليشيات تحرض على طلاب الجامعات في صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/451862/ شرطة السير بتعز: استمرار ضبط المركبات المخالفة https://www.elyamnelaraby.com/451867/ الخبجي يبحث مع سفير بلغاريا إجراءات تطبيق إتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/451879 شطارة يتحدث عن أورع ما في إتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/451883/ الحديدة.. مليشيات الحوثي تقصف منازل المواطنين في التحيتا بالقذائف المدفعية https://www.elyamnelaraby.com/451887/ رئيس الانتقالي بالضالع لــ "الخليج 365”: المجلس سعى ولا يزال يسعى إلى فرض شراكة خلال المرحلة الانتقالية(حوار) https://www.elyamnelaraby.com/451890 Advertisements بدر معاون يتفقد سير العمل في تركيب محول كهربائي غرب عدن https://www.elyamnelaraby.com/451925/ تعرف على الإحصائية السنوية ضمن تقرير انجاز للعام 2019 لشرطة سير تعز https://www.elyamnelaraby.com/451931 مقتل مهاجر يمني بعد تعرضه لعملية طعن في جزيرة يونانية https://www.elyamnelaraby.com/451936/ شهداء وجرحى في هجوم حوثي بصاروخ باليستي إستهدف معسكراً في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/451938/ أزمة خبز في الحديدة بسبب إغلاق الأفران وارتفاع سعر الدقيق https://www.elyamnelaraby.com/451939/ الجعدي يتساءل : لماذا تسعى الشرعية لعرقلة إتفاق الرياض نيابة عن الحوثي؟ https://www.elyamnelaraby.com/451943/ صنعاء .. العثور على الطفلة لجين بلسان مقطوع بعد أيام من إختفائها https://www.elyamnelaraby.com/451948/ لملس يؤكد على ضرورة تعزيز الثقة بين الأجهزة القضائية والأمنية في عدن https://www.elyamnelaraby.com/451951/ 35 شهيد وجريح في هجوم حوثي مزدوج على معسكر للشرعية في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/451959/

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