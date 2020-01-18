وزيرة الدفاع الألمانية: الالتزام بهدنة دائمة في ليبيا شرط أساسي قبل تدخل الجيش الألماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

علنت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب كارنباور، ضرورة الإلتزام بهدنة دائمة في ليبيا، كشرط أساسي قبل أي تدخل محتمل للجيش الألماني، لحفظ الأمن في ليبيا.



كارنباور قالت، خلال اجتماع مغلق يستمر على مدار يومين، نقلته وسائل إعلام ألمانية، أنه عندما يتم الاتفاق على مثل هذه الهدنة ويتم ضمانها دوليًا، وقتها يأتي السؤال بطبيعة الحال حول كيفية تنفيذ ذلك ومن يضمنه.

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وتابعت وزيرة الدفاع الألمانية، أنه من الطبيعي تمامًا أن تتعاطى ألمانيا مع مثل هذا السؤال حول ما يمكن أن تقدمه في هذا الشأن، مُلمحة إلى أن ألمانيا دائمًا ما لعبت في النهاية دور الدافع للعملية السياسية في ليبيا.

وأضافت أن وزارة الدفاع، سيكونان في مثل هذه الحالة قادرين سريعًا على أن يوضحا بشكل محدد تمامًا كيف يمكن أن تكون مساهمة ألمانيا، مؤكدة أن الخطوة الأولى هي ضرورة تواجد تأمين مستدام.

وفي ختام حديثها، وصفت وزيرة الدفاع الألمانية، عقد مؤتمر برلين غدًا الأحد، واجتماع الأطراف المختلفة مع بعضهم بعضًا، بمثابة نجاح كبير للجهود الألمانية من أجل التوصل إلى حل للصراع في ليبيا.