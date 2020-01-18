الأزمة تشتعل.. أردوغان ينشر منظومة دفاع صاروخية في طرابلس.. والجيش الليبي يعلن: قاعدة «معيتيقة» أصبحت قوة عسكرية تركية

كشف موقع "مليتاري رادار" الإيطالي عن قيام تركيا بنشر منظومة دفاع صاروخية من طراز "هوك" في مطار معيتيقة، في انتهاك واضح لوقف إطلاق النار، وفي محاولة لإشعال مؤتمر برلين بشأن ليبيا قبيل انطلاقه غداً.

وقال الموقع إن تركيا نشرت نظام "هوك" I-HAWK PIP-3 للدفاع الصاروخي في مطار معيتيقة بطرابلس لحماية الطائرات التي تهبط من خطر الغارات الجوية.

وكشف حساب "باباك تاجفاي" على موقع "تويتر" قيام تركيا بنشر I-HAWK PIP-3 للدفاع الصاروخي يوم الخميس الماضي.

وأضاف "مليتاري رادار"، المتخصص في رصد حركة الطيران العالمي، في تقرير له اليوم السبت، أن نظام Hawk System التركي عبارة عن نظام صاروخي للدفاع الجوي لجميع الظروف الجوية، يوفر الدفاع على نطاقات واسعة أو أهدافًا محددة ضد الطائرات سريعة الحركة على ارتفاعات منخفضة إلى متوسطة وطائرات هليكوبتر وصواريخ أرض – أرض قصيرة المدى.

وأوضح الموقع أن النظام الصاروخي التركي يستقبل الصور الجوية وينقلها عن طريق بيانات اتصال ATDL، ويشتمل النظام على وظيفة قيادة PCP التي تقود عملية النشر.

وأكد أن النظام الصاروخي التركي "هوك" يتضمن رادار CWAR، ورادار HPI Doppler و6 منصات إطلاق؛ كل منها مجهز بـ3 صواريخ.

وأشار إلى أن جميع الأنظمة تشمل مركز التحكم، وبحث الرادار وقفل وتتبع الرادار، والقاذفات، والصواريخ، وقطع الغيار والمعدات ذات الصلة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن قاعدة "معيتيقة" أصبحت "قوة عسكرية تركية خالصة". الجيش الليبي يعلن قاعدة «معيتيقة» قوة عسكرية تركية

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، إن "تركيا لم تكن عبر التاريخ ممر سلام لليبيا، فالسلام يمر عبر القضاء على التواجد التركي في ليبيا".

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وأكد المسماري أن "أكثر من 2000 إرهابي تم نقلهم إلى ليبيا من تركمان سوريا وميليشيات لواء سمرقند وسلطان مراد ونور الدين زنكي وعناصر إرهابية أخرى تمول من قطر، عن طريق مطاري معيتيقة ومصراته".

وتابع "قوات حكومة السراج مكونة من مجموعة مليشيات مدرجة على لائحة مجلس الأمن مثل البيدجا والعمو".

وشدد المتحدث على أن أردوغان هو المسئول عن الإرهاب في أوروبا، حيث يقود الإرهابيين في طرابلس ويروج الإشاعات قبل مؤتمر برلين".

وأوضح أن تصريحات الرئيس التركي "مليئة بالأكاذيب ويحلم بأشياء لا يمكن تحقيقها على الأرض مع وجود الجيش الليبي".

وأشار المسماري إلى أن الجيش الليبي يرصد ارتباط تركيا بالإرهابيين الدوليين منذ وقت طويل، مضيفاً أن المخابرات التركية رعت نقل الإرهابيين من أوروبا لليبيا ومن مالي والنيجر وتشاد نحو طرابلس ودول الجوار لزعزعة أمن المنطقة.

ومن المقرر أن تبدأ غداً، الأحد، فعاليات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، وذلك بعد المحادثات التي جرت مؤخراً في موسكو.

ودعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، وهي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، والكونغو، بجانب طرفيّ النزاع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.