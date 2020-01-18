الداخلية العراقية: القاء القبض على عناصر من داعش في الموصل

أعلنت ​وزارة الداخلية العراقية​، في بيان، انه "واستمرارا لخطة تعزيز ​الأمن​ والاستقرار في محافظة ​نينوى​، تمكن فوج طوارئ ​الشرطة​ الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين، من إلقاء القبض على عشرة عناصر من عصابات داعش الإرهابية"، مشيرةً الى ان "ثلاثة منهم كانوا يعملون في ما سمي بالحسبة، وأحدهم كان يعمل في ما سمي بالأمنية، والآخر كان يعمل في ما سمي بالشرعية، والخمسة البقية كانوا يعملون بصفة مقاتل في ما سمي بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على ​مدينة الموصل​".

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