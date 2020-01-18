العثور على 10 جثث متفحمة داخل شاحنة في المكسيك

أعلن المدعي العام في ولاية غيريرو المكسيكية إيناكي بلانكو، أن "الأمن عثر على 10 جثث متفحمة ، داخل شاحنة في بلدية تشيلابا بعدما أبلغ عنها أحد المواطنين عبر خط الطوارئ".
وأشار بلانكو إلى أن "محققين جنائيين وخبراء في الطب الشرعي عاينوا مكان الجريمة والجثث".
وتدافع عصابات المخدرات بعنف عن خطوط التهريب في هذه الولاية على طول ساحل المحيط الهادئ، وشهدت المكسيك منذ تولي لوبيز السلطة قبل عام، نحو 29 ألف جريمة قتل، وسجلت نحو 275 ألف جريمة قتل منذ شنت الحكومة هجوما عسكريا على عصابات المخدرات عام 2006.
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