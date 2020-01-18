العثور على 10 جثث متفحمة داخل شاحنة في المكسيك

أعلن المدعي العام في ولاية غيريرو ​المكسيك​ية إيناكي بلانكو، أن "​الأمن​ عثر على 10 جثث متفحمة ، داخل شاحنة في بلدية تشيلابا بعدما أبلغ عنها أحد المواطنين عبر خط الطوارئ".

وأشار بلانكو إلى أن "محققين جنائيين وخبراء في الطب الشرعي عاينوا مكان الجريمة والجثث".

وتدافع عصابات ​المخدرات​ بعنف عن خطوط التهريب في هذه الولاية على طول ساحل ​المحيط الهادئ​، وشهدت المكسيك منذ تولي لوبيز ​السلطة​ قبل عام، نحو 29 ألف جريمة قتل، وسجلت نحو 275 ألف جريمة قتل منذ شنت ​الحكومة​ هجوما عسكريا على عصابات المخدرات عام 2006.