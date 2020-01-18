وصول حفتر إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا

وصل قائد "​الجيش الوطني​ الليبي"، المشير خليفة حفتر، إلى "برلين لحضور قمة تبدأ غداً حول الأزمة الليبية". هذا ويعقد غداً مؤتمر حول تسوية الأزمة الليبية يشارك فيه قوى النزاع، وعدد من الرؤساء بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتركي ​رجب طيب أردوغان​ والفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، بالإضافة إلى وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​ ورئيس وزراء ​بريطانيا​ ​بوريس جونسون​. إضغط للمزيد

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