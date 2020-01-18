بومبيو يؤكد لصالح أهمية دور التحالف الدولي في مستقبل العراق

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أنه أجرى اتصالا هاتفياً مع ​الرئيس العراقي​ ​برهم صالح​، وأكد له أهمية دور ​التحالف الدولي​ بقيادة واشنطن ضد "داعش" في حماية سيادة العراق"، مشيراً الى "الالتزام بوقف التصعيد يظل ثابتا".

وجاء هذا الاتصال في ظل توتر العلاقات بين الجانبين على خلفية غارة أميركية اغتالت قائد فيلق القدس الإيراني ​قاسم سليماني​، ونائب قائد ​الحشد الشعبي​ العراقي ​أبو مهدي المهندس​ قرب مطار ​بغداد​ في بداية الشهر الحالي.

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