سأل مصدر مسؤول عبر "النشرة" حول من يدفع ثمن المفرقعات التي استخدمها المشاغبون مساء اليوم واحرقوا وسط بيروت فيها؟ ويقول خبير ان ثمن ما تم استخدامه خلال ساعات يتجاوز ١٠٠ الف دولار اميركي.
وسأل المصدر من حدد ساعة الصفر؟ لماذا؟ من موّل؟ وكيف انتقلت المجموعات من الشمال والبقاع وهي محملة بالمفرقعات النارية وأدوات الشغب على مرأى الاجهزة الأمنية؟!.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مسؤول يسأل عبر "النشرة" عمن يموّل تحركات الشارع ومن يحدد ساعة الصفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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