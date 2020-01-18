مصدر مسؤول يسأل عبر "النشرة" عمن يموّل تحركات الشارع ومن يحدد ساعة الصفر

سأل مصدر مسؤول عبر "النشرة" حول من يدفع ثمن المفرقعات التي استخدمها المشاغبون مساء اليوم واحرقوا ​وسط بيروت​ فيها؟ ويقول خبير ان ثمن ما تم استخدامه خلال ساعات يتجاوز ١٠٠ الف ​دولار​ اميركي.

وسأل المصدر من حدد ساعة الصفر؟ لماذا؟ من موّل؟ وكيف انتقلت المجموعات من ​الشمال​ و​البقاع​ وهي محملة ب​المفرقعات النارية​ وأدوات الشغب على مرأى الاجهزة الأمنية؟!.