الصليب الأحمر: نقلنا 80 جريحا إلى مستشفيات بعد الاشكالات في بيروت

أعلن الصليب الأحمر، في بيان له، ان "18سيارة اسعاف، و80 مسعف، و6 مسعفين من غرفة العمليات المركزية استجابوا للإشكالات في ​وسط بيروت​، وتم نقل اكثر من 80 جريح إلى ​مستشفيات​ المنطقة، وتم إسعاف اكثر من 140 مصاب في المكان".

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