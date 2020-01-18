التحكم المروري: قطع الطريق على كورنيش المزرعة والمصنع-راشيا

أعلنت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ عن قطع الطريق على ​كورنيش المزرعة​ تقاطع عبد الناصر في ​بيروت​ من قبل محتجين.

كما أنه تم قطع طريق المصنع-راشيا.

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