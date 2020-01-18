المستقبل:خبر نقلنا لمجموعات من طرابلس للمشاركة بأعمال الشغب ببيروت ملفّق

نفى ​تيار المستقبل​ في بيان له، "كل ​الاخبار​ الملفقة التي تحدث عنها بعض المحللين على بعض ​المحطات التلفزيونية​، والتي يجري نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام التيار بنقل مجموعات من ​طرابلس​ وعكار والضنية إلى ​بيروت​، لتشارك في أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة والضغط على الرئيس المكلف"، مشيراً الى ان "هذه الاخبار تأتي في سياق الحملات المشبوهة لتعكير السلم الأهلي"، منبهاً "وسائل الإعلام إلى السلبيات التي تترتب على تبني مقولات تحريضية لا أساس لها من ​الصحة​، وتحجب الأضواء عن حملات الشغب التي تتعرض لها العاصمة بيروت"، مؤكداً على "المواقف التي تصدر عن الرئيس ​سعد الحريري​ دون سواها من ادعاءات وتحليلات".

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