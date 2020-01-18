النشرة: عبارات نابية على جدران وأبواب عدد من المصارف في صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن أقدام عدد من ​المحتجين​ على كتابة كلمات وعبارات نابية على جدران وأبواب عدد من ​المصارف​ في ​مدينة صيدا​ وطلاء ماكينات السحب النقدي باللون الأسود، والعبارات تستهدف حاكم ​مصرف لبنان​ في رسالة غضب على السياسات المالية والنقدية.

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