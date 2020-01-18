معتصمون يحاولون الوصول مجدداً الى امام مدخل مجلس النواب بتحرك سلمي

أفادت معلومات ​صحفية​ عن محاولة مجموعة من الشبان للوصول الى امام مدخل ​مجلس النواب​ وسط بيروت وتؤكد أن تحركها سلمي وسط انتشار أمني كثيف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.