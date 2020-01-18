الاعتداء على جرحى القوى الامنية بطريقة وحشية بمستشفى الجامعة الاميركية

يظهر تسجيل مصور منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، "لحظة وصول جرحى قوى الامن الداخلي الى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، ولحظة الاعتداء الوحشي الذي تعرضوا له من قبل محتجين".
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