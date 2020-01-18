التحكم المروري: فتح أوتوستراد خلدة بالإتجاهين ومفرق شويت عاليه

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ عن فتح أوتوستراد خلدة بالإتجاهين بعد أن قطعها ​محتجون​ لبعض الوقت. كما تم أيضاً اعادة فتح السير على طريق عام ​عاليه​ مفرق شويت. إضغط للمزيد

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