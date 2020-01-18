مصرع خمسة أشخاص جراء أمطار غزيرة في البرازيل







اسماء السيد - ريو دي جانيرو: قضى خمسة أشخاص ليل الجمعة السبت جراء فيضانات وانزلاقات للتربة نتجت عن أمطار غزيرة في ولاية اسبيريتو سانتو في جنوب شرق البرازيل، وفق ما أفاد جهاز الاطفاء. وكتب جهاز الاطفاء في الولاية على تويتر "نعلن بحزن شديد مصرع خمسة اشخاص جراء الامطار التي هطلت في جنوب ولايتنا". والضحايا من سكان مدينتي ايكونا والفريدو شافيز الواقعتين في المنطقة الريفية. وفي الفريدو شافيز، قضى مسنان في منزلهما بسبب انزلاق للتربة. Advertisements وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي طرقا غمرتها المياه وسيارات جرفها التيار. وسجلت أضرار مادية كبيرة وأدى انهيار جسور لشدة المياه الى عزل بعض السكان. وأكد رئيس بلدية ايكونا لصحيفة محلية أن الفيضانات دمرت "كامل المحال التجارية".



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