شكرا لقرائتكم خبر عن 10 محظورات على مرشحى الانتخابات التكميلية للبرلمان فى الدعاية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الجدول الزمني لإجراء الانتخابات التكميلية لاختيار عضوين جديدين بمجلسِ النواب بالنظام الفردي أحدهما عن دائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة، والآخر عن دائرة مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا، حيث بدأت إجراءات الانتخابات التكميلية بدائرتى الجيزة، وملوى بمحافظة المنيا، منذ بداية شهر يناير الجارى بفتح باب الترشح للانتخابات بالدائرتين، وتجرى الانتخابات يومي الجمعة والسبت 7 و8 فبراير المقبل في الخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و13 فبراير في الداخل، وذلك بعد وفاة نائبى الدائرتين محمد بدوى دسوقى عن الجيزة، وأحمد شرموخ عن ملوى.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المحظورات التى يجب على المرشحين الالتزام بعدم ارتكابها فى الدعاية الانتخابية وخلال سير إجراءات الانتخابات، وذلك فى ضوء أحكام الدستور والقانون، وجاءت كالتالى:

1 ـ عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.

2 ـ عدم تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

3 ـ عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4 ـ عدم استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلي، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، وكذلك إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

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5 ـ عدم ارتكاب مخالفة الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.

6 ـ ـ عدم تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

7 ـ عدم القيام بأية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى) .

8 ـ لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.

9 ـ عدم استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.

10 - عدم الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة، أو استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.