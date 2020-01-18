شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بإعلان تفاصيل خطط التحول الرقمى فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمد حمدى دسوقى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، والنائب البرلماتى عن محافظة أسيوط، باقتراح برغبة بشأن توقيع البروتوكول الخاص بالتحول الرقمى لمحافظة أسيوط، مطالبا بإعلان خطة تطبيق التحول الرقمى فى محافظة أسيوط، ومن المقرر أن تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب الاقتراح برغبة فى اجتماعاتها القادمة، بحضور ممثلى وزارتى التخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسيوط.

وقال النائب حمدى دسوقى، لـ"الخليج 365"، إن تطبيق التحول الرقمى يساهم فى تنفيذ وتحقيق الإصلاح الإدارى والمؤسسى، وما يترتب على ذلك من دعم للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، داعيا إلى ضرورة الإعلان عن تفاصيل الخطة الزمنية لتطبيق التحول الرقمى فى محافظة أسيوط.

جدير بالذكر، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعدت حصر بمشروعات تم تنفيذها خلال الأعوام السابقة، حيث كانت تتولى هذا الملف قبل انتقاله إلى وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات رسميا، وكشفت تقارير صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أبرز المشروعات التى نفذتها خلال عام 2019، والتى تضمنت تطوير 230 مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين بالمحافظات من إجمالي 312 مستهدف تطويرها، وميكنة 239 نيابة مرور، وميكنة 196 وحدة مرور، وميكنة 94 مكتب سجل تجارى، وميكنة 4666 مكتب صحة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وربط 61 جهة حكومية من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية ومنصة تقديم الخدمات الحكومية والتي تضم 100 خدمة.

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وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية تبنت توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وذلك باعتباره أحد الأهداف الرئيسـة لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وللخطة الشاملة للإصـلاح الإداري، مؤكدة أن هذا التوجه وما يتم في إطاره من خطوات واجراءات تنفيذية يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية.