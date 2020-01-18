شكرا لقرائتكم خبر عن كنوز ماسبيرو.. يوسف إدريس عن إحسان عبد القدوس: أحب النساء كلها فى صورة أمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ذكرى رحيل الكاتب الصحفى الراحل إحسان عبد القدوس، أحيا موقع الهيئة الوطنية للإعلام الذكرى الثلاثين على وفاة فارس الرومانسية و صانع الحب، عبقرى الأدب والصحافة، حيث نشرت كنوز ماسبيرو جزءا من برنامج (شموع) مع الإعلامية سهام صبرى، ولقاء مع الكاتب الكبير الدكتور يوسف إدريس يتحدث فيه عن الأديب إحسان عبد القدوس.

وقال الكاتب الكبير الدكتور يوسف إدريس من خلال لقائه أن قلب إحسان عبد القدوس كان به ظمأ شديد جدا إلى المرأة، لأنه حرم منذ طفولته من الأمومة، لانشغال والدته بدورها الفني والصحفي، مضيفا أن إحسان أحب النساء جميعًا فى صورة أمه، فلم أجد شخصا غير إحسان يتحدث عن والدته باستمرار وبهذا الشكل الرائع، فكان يحب في أمه جميع النساء، ففضل دائما أن يكون بطل أعماله امرأة.

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وأكد الكاتب الكبير أن العيب الوحيد فى أدب عبد القدوس هو أن الأساس عنده يعتمد على الفكرة وليس البطلة، فهو يستخدم البطلة لصياغة الفكرة وليس العكس، لأنه مدرك دائما أن البطلة موظفة عنده لخدمة فكرة معينة .

ومن المقرر أن تحتفل مؤسسة روزاليوسف، مساء اليوم السبت، بالذكرى الثلاثين على رحيل الكاتب الصحفى الراحل إحسان عبد القدوس في حضور أسرته .