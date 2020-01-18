مدير "سيتي إيدج": حصول الأجانب على الإقامة مقابل شراء وحدة يُنشط السوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أمجد حسنين، المدير التنفيذي لشركة سيتي إيدج، ووكيل غرفة التطوير العقاري، إن غرفة التطوير العقاري أنهت إجراءات حصول الأجانب على وحدة سكنية مقابل الإقامة.

وأضاف حسنين، خلال المائدة المستديرة التي عقدت اليوم السبت، أن الهدف من منح الإقامة للأجانب مقابل شراء وحدة سكنية، تنشيط عمليات البيع وتصدير العقار بعد تراجع المبيعات المحلية إثر قرار تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

وأوضح أن الغرفة ستتوسع في دعم عمليات تصدير العقار خلال 2020، كما سيتم دعم ملف البيانات والمعلومات عن السوق العقاري من خلال التعاون مع كبرى الشركات.

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