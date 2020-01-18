البحث العلمي: 20 مقترحا بحثياً للتمويل بالشراكة مع الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قبول ٢٠ مقترحا بحثيا للتمويل في إطار اتفاقية التعاون الدولي المشترك بين مصر ممثلة فى الاكاديمية ، والهند ممثلة فى وزارة العلوم والتكنولوجيا الهندية ، والتي تتضمن تنفيذ مشروعات وورش عمل مشتركة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والنانوتكنولوجى وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وذكرت الأكاديمية ، فى بيان اصدرته اليوم السبت، أن عدد المقترحات التي تقدمت للبرنامج على موقع الأكاديمية بلغ ١٤٩ مقترحا، بينهم ٣٤ غير مستوفية للشروط و ١١٥ مستوفية لجميع الشروط، وتم إجراء التحكيم الفني من قبل الجانبين المصري والهندي بصورة منفردة ثم اجتمعت اللجان المشتركة.

وأضاف البيان، أنه تم اختيار ٢٠ مقترحا بتمويل قدره ٢٠٠ ألف جنيه لكل مقترح من قبل الأكاديمية للجانب المصري وسيتم التنفيذ خلال الفترة من٢٠٢٠-٢٠٢١.