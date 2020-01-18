هولندا / القبض على شابّ يعرض12 مليار كلمة سرّ مسروقة للبيع عبر الأنترنات

وكالات- اعتقلت الشرطة الهولندية شابا 22/ عاما/ تردد أنه عرض للبيع 12 مليار كلمة سر ورمز وصول، مسروقين، عبر الإنترنت.
وقالت شرطة مدينة أرنهم في بيان اليوم الجمعة 17 جانفي 2020 إنه يمكن تحميل البيانات مقابل مبلغ من المال.
ولم تكشف الشرطة عن نوعية البيانات، أو المتضررين، وقالت إن التحقيقات لاتزال جارية.
وتعاون محققو هولندا عن كثب مع السلطات الألمانية والأمريكية والبريطانية، في هذه القضية.
وعقب تلقي إشارة من زملاء في بريطانيا، تمكن خبراء جرائم الإنترنت في هولندا من تعقب المشتبه به في شرق البلاد.
وقالت الشرطة إن السلطات صادرت أجهزة متخصصة خلال تفتيش شقتين. وباستخدام هذه الأجهزة صارت البيانات متاحة عبر الموقع الإلكتروني "وي ليك إنفو".
وفي إطار التحقيقات، جرى اعتقال شاب آخر يبلغ من العمر 22 عاما، أيضا، في أيرلندا الشمالية.
وفي هذه الأثناء، قام مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (اف بي آي) بحجب الموقع.
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