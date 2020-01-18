مفوّض الشؤون الخارجيّة بالإتحاد الأوروبي لا يستبعد مهمّة عسكريّة أوروبيّة في ليبيا

وكالات- لا يستبعد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إرسال الاتحاد الأوروبي مهمة عسكرية إلى ليبيا.
وقال بوريل في مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية اليوم، الجمعة 17 جانفي 2020، "إذا حدث وقف لإطلاق النار في ليبيا، سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدا للمساعدة في تطبيق ومراقبة وقف إطلاق النار - وربما أيضا بجنود".
وتعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاجتماع مع قادة من الدول المشاركة في النزاع الليبي خلال مؤتمر في برلين بعد غد الأحد لبحث حل سلام في ليبيا، التي تشهد حربا أهلية منذ سنوات.
وأضاف "هذا من المحتمل أن يكون نبأ جيدا للغاية للمواطنين في ليبيا، لكنه ليس بالضرورة تأكيد على النفوذ الكبير للاتحاد الأوروبي"، مطالبا الأوروبيين بتطبيق حظر توريد الأسلحة لليبيا، موضحا أن هذا الأمر غير فعال حاليا بسبب عدم تولي أحد زمام المراقبة.
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