الكويت تستضيف مؤتمرا للمانحين لدعم السودان

ذكرت مصادر صحفية كويتية ان الكويت ستستضيف مؤتمرا للمانحين لدعم السودان. ونقلت صحيفة الانباء نقلا عن مصادر ان الكويت أبدت موافقة مبدئية على ذلك، ولكن لم يتم تحديد الموعد إلى الآن، كاشفة عن أنه عرض على الكويتإقامة المؤتمر في ابريل إلا ان الجانب الكويتي وجد صعوبة في ذلك.
وتوقعت المصادر ان يعقد المؤتمر في الكويت بعد شهر رمضان المبارك، موضحة ان الهدف الرئيسي للمؤتمر هو مساعدةالسودان على تسهيل عملية التحول السياسي وتوفير غطاء اقتصادي لها.
وأوضحت المصادر ان السودان يحتاج نحو 3 مليارات دولار بصورة عاجلة، مشيرة الى ان العقبة التي تواجه هذا التوجه لمساعدة السودان هي العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه إلا ان الدول الأوروبية ستحاول الضغط على واشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب
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