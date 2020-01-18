طوكيو وواشنطن تحتفلان بالذكرى الستين لمعاهدتهما الأمنية

تحتفل الولايات المتحدة واليابان اليوم الأحد، بمرور 60 عاما على توقيع معاهدة التعاون المتبادل والضمانات الأمنية بين البلدين، وفقا لروسيا اليوم.
وبعد مرور ستة عقود من تاريخ التوقيع، تظل هذه الوثيقة أساس التحالف الياباني الأمريكي الذي يعتبره الطرفان، ضمانا للاستقرار والأمن في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وجاء في بيان صدر عن
وأعرب الجانبان في البيان، عن امتنانهم للعسكريينفي كلا البلدين على "خدمتهم المتفانية الموجهة إلى حماية القيم والمصالح المشتركة"، ووعدا بأن التحالف الياباني الأمريكي "الذي يقدس القيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي"، سيواصل لعب دور حاسم في ضمان أمن البلدين.
ووعدت الولايات المتحدة واليابان، بمواصلة العمل في مجال تنفيذ المفهوم المشترك "لمنطقة المحيط الهادئ والهندي الحرة والمنفتحة".
وتم توقيع اتفاقية التعاون المتبادل والضمانات الأمنية، بين الولايات المتحدة واليابان في 19 يناير 1960.
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