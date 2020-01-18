الحريري: أعمال التخريب في بيروت مشهد مجنون وينذر بعواقب وخيمة

أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، مواجهات اندلعت بين متظاهرين وقوات الأمن، وسط بيروت، واصفا إياها بأنه "مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض وينذر بعواقب وخيمة".

وقال الحريري، عبر تويتر مساء اليوم السبت، "مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب. لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية".

وأضاف "لن يحترق حلم رفيق الحريري بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات. ولن نسمح لأي كان إعادة

بيروت مساحة للدمار والخراب وخطوط التماس".

وتابع "القوى العسكرية والأمنية مدعوة إلى حماية العاصمة وكبح جماح العابثين والمندسين".

واشتعلت النيران في مخيم احتجاج بوسط بيروت مساء اليوم السبت مما أدى إلى احتراق خيام وتصاعد ألسنة اللهب في حين تصدت قوات الأمن للمحتجين قرب البرلمان.

ولم يتضح سبب الحريق. ونفت قوى الأمن الداخلي تقارير إعلامية عن قيام بعض أفرادها بحرق المخيم.

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وتتواصل الاشتباكات بين القوى الأمنية والمتظاهرين، اليوم السبت، أمام مقر البرلمان، وسط

العاصمة اللبنانية بيروت، استخدمت فيها القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع بشكل كبير لتفريق المتحتجين.

وتجمع المحتجون بعد ظهر اليوم، أمام البرلمان الذين توافدوا من جميع المناطق اللبنانية لتأكيد "وحدة واستمرارية الثورة وللمطالبة بحكومة مستقلين مهمتها الإشراف على إجراء انتخابات نيابية مبكرة".

ودعت قوى الأمن "المتظاهرين السلميين"، الابتعاد عن أماكن أعمال الشغب التي اندلعت في محيط مجلس النواب.

ونشر حساب "قوى الأمن الداخلي" تغريدة على "تويتر" أوضح فيها أنه "يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم".

وفي حصيلة أولية بحسب الصليب الأحمر اللبناني فإنه تم معالجة 40 حالة ميدانية إثر المواجهات ونقل 30 حالة إلى المستشفيات المحيطة.