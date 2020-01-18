الرئيس اللبناني يطلب من الجيش استعادة الهدوء بوسط بيروت

طلب الرئيس اللبناني عون من الجيش وقادة الأمن استعادة الهدوء بوسط بيروت.

وبحسب موقع قناة "ال بي سي" اللبنانية قام عون بسلسلة اتصالات "للحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين وإعادة الهدوء إلى وسط بيروت".

وقال الموقع: "اتصل رئيس الجمهورية ميشال عون بكل من وزير الدفاع ووزيرة الداخلية وقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، ودعاهم للحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين والأملاك العامة والخاصة وإعادة الهدوء إلى وسط بيروت".

واشتعلت النيران في مخيم احتجاج بوسط بيروت، مساء اليوم

السبت، مما أدى إلى احتراق خيام وتصاعد ألسنة اللهب في حين تصدت قوات الأمن للمحتجين قرب البرلمان.

ولم يتضح سبب الحريق. ونفت قوى الأمن الداخلي تقارير إعلامية عن قيام بعض أفرادها بحرق المخيم.

Advertisements

وتتواصل الاشتباكات بين القوى الأمنية والمتظاهرين، اليوم السبت، أمام مقر البرلمان، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، استخدمت فيها القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع بشكل كبير لتفريق المتحتجين.

وتجمع المحتجون بعد ظهر اليوم، أمام البرلمان الذين توافدوا من جميع المناطق اللبنانية لتأكيد "وحدة واستمرارية الثورة وللمطالبة بحكومة مستقلين مهمتها الإشراف على إجراء انتخابات نيابية مبكرة".

ودعت قوى الأمن "المتظاهرين السلميين"، الابتعاد عن أماكن أعمال الشغب التي اندلعت في محيط مجلس النواب.

ونشر حساب "قوى الأمن الداخلي" تغريدة على "تويتر" أوضح فيها أنه "يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم".

وفي حصيلة أولية بحسب الصليب الأحمر اللبناني فإنه تم معالجة 40 حالة ميدانية إثر المواجهات ونقل 30 حالة إلى المستشفيات المحيطة.