السعودية تدين استهداف نقطة تفتيش أمنية ومركز لجمع الضرائب بالصومال

أعربت المملكة العربية السعودية اليوم السبت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزا لجمع الضرائب في مدينة أفجوي شمالغربي العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
لوكالة أنباء السعودية "واس"، التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
وجددت وزارة الخارجية بالمملكة - وفقا
وعبرت الخارجية عن تعازي المملكة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
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