بغداد: العراق والأردن دعامتا الأمن والاستقرار في المنطقة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراق عادل عبد المهدي اليوم السبت، لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن العراق والأردن يشكلان دعامتين أساسيتين للأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال عبد المهدي اليوم لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدى، وفقا لبيان صادر عن مكتب الحكومة العراقية أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية.

وأعرب عبد المهدي، بحسب البيان، عن اعتزازه بالمستوى الذي بلغته العلاقات العراقية الأردنية وتطلعه للمزيد من التعاون في المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين الجارين. المنطقة.جاء ذلك خلال استقبال عبد المهدي اليوم لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدى، وفقا لبيان صادر عن مكتب الحكومة العراقية أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية.وأعرب عبد المهدي، بحسب البيان، عن اعتزازه بالمستوى الذي بلغته العلاقات العراقية الأردنية وتطلعه للمزيد من التعاون في المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين الجارين.

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