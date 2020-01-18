ترامب يعين فريقه للدفاع خلال محاكمته بمجلس الشيوخ

واشنطن (وكالات)

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عيّن أعضاء فريق محاميه للدفاع عنه، خلال محاكمة عزله أمام مجلس الشيوخ.

وقال البيت الأبيض، في بيان، مساء أمس الأول: إن ترامب اختار أعضاء فريق محاميه أمام محاكمة مجلس الشيوخ، بقيادة مستشاريه بات سيبولوني وجاي سيكولو.

ويبرز من ضمن الفريق الذي عينه ترامب، الوكيل العام السابق للولايات المتحدة، والقاضي السابق لمحكمة الاستئناف بالولايات المتحدة لدائرة مقاطعة كولومبيا العاصمة، والمحقق السابق المستقل كينيث ستار، الذي سبق أن لعب دوراً مهماً في قضية عزل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في عام 1999.

كما يضم الفريق، بحسب البيان، أستاذ القانون في جامعة هارفرد آلان ديرشويتز، والمستشارة الخاصة للرئيس والنائبة العامة السابقة لولاية فلوريدا بام بوندي، والمستشارة الخاصة للرئيس ترامب، جين سيرين راسكين، والمحاميين إريك دي هيرشمان وروبرت راي.

وأكد البيت الأبيض، أن «ترامب لم يرتكب أي خطأ، وهو واثق من أن هذا الفريق سيدافع عنه وعن الناخبين وديمقراطيتنا، ضد هذا العزل غير الشرعي، الذي لا أساس له من الصحة».

وأضاف: «أن مواد العزل التي تبناها الديمقراطيون في مجلس النواب، تلحق أضراراً جسيمة ودائمة بمؤسساتنا وأمتنا، يتطلع الرئيس ترامب إلى نهاية هذا العزل الحزبي وغير الدستوري»، وأضاف: «لقد حان الوقت للكونغرس كي يعيد انتباهه إلى العمل من أجل الشعب الأميركي، ويضع تحقيقات سياسية مزيفة مثل هذا التحقيق العزل وراء ظهره».