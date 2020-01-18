برهم صالح: العراق ليس ساحة لتصفية الحسابات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، أمس، أن العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على أية دولة من دول الجوار، أو ساحة حرب لتصفية الحسابات.

وأوضح صالح، لدى استقباله في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، والوفد المرافق له، ضرورة ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة، وتجنيبها عبث الحروب والنزاعات التي تستنزف الطاقات البشرية والمادية، والركون إلى لغة الحوار الجاد والصريح لمعالجة الأزمات. وأشار إلى حرص العراق، على أن يكون الركيزة الأساسية لجمع شمل الأشقاء والأصدقاء، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز السلام والأمان في المنطقة والعالم.

وشدد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والأردن، وتوسيع آفاق التعاون بما يعزز التكامل الاقتصادي.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، موقف بلاده الثابت بدعم أمن واستقرار العراق وتجنيبه أي تصعيد.

وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة بغداد، عقب جولة مباحثات مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم: «جئت أحمل رسالة من الملك عبدالله الثاني، للتهدئة وإبعاد المنطقة من حدة التوترات».

وأضاف: «تناولنا مجمل القضايا بالمنطقة، وخفض التصعيد، وعدم تفجير المنطقة»، مشيراً إلى أن الأمور الآن تسير نحو التهدئة.

وقال الصفدي: «تم تناول العلاقات الثنائية، والحفاظ على النصر العراقي التاريخي على تنظيم داعش الإرهابي»، مضيفاً: «نحن نعمل على تنسيق الجهود مع العراق، لتخفيف التصعيد في المنطقة، والعمل من أجل احترام أمن وسيادة العراق».

وأكد أن المنطقة ستخسر، في حال أصبح العراق في دائرة الصراع، داعياً إلى الحوار وإبعاد التوتر الإقليمي عن المنطقة.

وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم: «اجتماعنا مع وزير الخارجية الأردني كان مثمراً، وأطلعنا الوزير على الوضع الداخلي والإقليمي، وأدوات تخفيف التوتر والتهدئة، وأن العراق لن يكون ساحة للمعارك بين الأطراف».

وأضاف: «قلنا بشكل صريح، إن موقف العراق في الوقت الراهن لا يحسد عليه، وإن الصراع بالأساس كان توتراً بين أميركا وإيران، ونحن لا نريد أن نكون ساحة وشيكة للصراع، ويمكن حل المشاكل عبر طاولة المفاوضات». وتابع الحكيم: «نثمن دور الملك عبدالله الثاني مع العراق، وعقدنا جولة مباحثات مكثفة تناولت مختلف القضايا الإقليمية والمصالح المشتركة، وأهمية العلاقات التاريخية بين البلدين». وقال: «إن الإرهاب لم ينتهِ وما زال داعش موجوداً في مناطق شرقي الفرات».

ووصل وزير خارجية الأردن إلى بغداد، في وقت سابق أمس، في زيارة رسمية، يبحث خلالها تطورات الأحداث بالمنطقة، والعلاقات الثنائية.

اعتقال 12 داعشياً غرب الموصل

أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، أمس، اعتقال 12 من عناصر تنظيم داعش، بينهم أربعة سوريين غرب الموصل. وأكد النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى أن القوت الأمنية العراقية اعتقلت هذه العناصر في قضاء تلعفر.

وكشف العبيدي، أيضاً، أن ثلاثة من عناصر الشرطة العراقية أصيبوا بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة المحلية في قرية إحليلة جنوب الموصل.

وأشار العبيدي إلى أن «القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين لمستشفى قريب لتلقي العلاج».