مقتل قياديين حوثيين بصراع أجنحة الميليشيا في إب

صنعاء (الاتحاد) قتل قياديان حوثيان، أمس السبت، بصراع داخلي بين أجنحة ميليشيات الحوثي الانقلابية في مدينة إب اليمنية وسط البلاد. وذكرت مصادر محلية في إب لـ«الاتحاد» أن مسلحين اغتالوا القيادي في جماعة الحوثي بالمدينة، مرتضى عبدالله المساوي، وقيادياً آخر من أهالي محافظة صعدة يدعى «أبو عناد» على خلفية الصراع المتفاقم بين أجنحة الميليشيا على السلطة والنفوذ في المحافظة، مشيرة إلى إصابة عنصرين حوثيين برصاص المسلحين خلال عملية اغتيال القيادييّن. إلى ذلك، أفاد مصدر محلي بسقوط 15 قتيلاً وجريحاً، بينهم مسلحون حوثيون وقبليون ومدنيون، جراء مواجهات بين ميليشيا الحوثي وعناصر قبلية في مديرية المخادر شمال محافظة إب.

وأوضح المصدر أن المواجهات اندلعت بعد إقدام قيادي حوثي على قتل مواطنين اثنين بالقرب من مقر إدارة الأمن في المديرية يوم الخميس الماضي، لافتاً إلى أن المواجهات تواصلت، الجمعة، بين ميليشيات الحوثي وأهالي منطقة «بضعة»، وخلفت قتلى وجرحى من الطرفين بالإضافة لمدنيين بينهم نساء.

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