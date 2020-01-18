هجوم واسع للجيش اليمني على الحوثيين شرق صنعاء

عقيل الحلالي (صنعاء)

أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس السبت، شن هجوم واسع على ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية نهم الواقعة شمال شرق العاصمة صنعاء الخاضعة لهيمنة الميليشيا.

وقال الجيش في بيان، إن الهجوم «انطلق فجر الجمعة»، واستهدف «مواقع يسيطر عليها الحوثيون في نهم»، ثانية كبريات مديريات صنعاء وتبعد عن العاصمة نحو 50 كيلومتراً، موضحاً أن الهجوم استهدف المواقع الحوثية «على امتداد جبهات مديرية نهم (الميمنة – الميسرة- القلب)».

وذكر مصدر عسكري ميداني أن مقاتلات التحالف العربي ساندت قوات الجيش اليمني وقصفت مواقع للميليشيات الحوثية في نهم التي تشهد منذ أواخر العام 2015 معارك عنيفة خفت حدتها بشكل كبير خلال العام الماضي.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف استهدفتا تجمعات وتعزيزات للميليشيات الانقلابية في منطقة المداوير وغرب مفرق قطبين، سقط على إثرها قتلى وجرحى من الميليشيات وتدمير طقمين وعربة مدرّعة. واستهدفت الضربات الجوية، ومدفعية القوات الحكومية، تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية في منطقة المداوير وغرب مفرق قطبين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير مدرعة ومركبتين عسكريتين. وبحسب بيان الجيش اليمني، فإن المعارك التي تواصلت السبت في نهم خلفت «عشرات القتلى والجرحى» في صفوف الميليشيات، سقط غالبيتهم في المواجهات المستعرة غرب منطقة ضبوعة، وغرب سلسلة جبال البياض شمال نهم. وعلى صعيد ميداني آخر، رفعت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، وتيرة تصعيدها العسكري في محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، حيث يصمد وقف إطلاق النار منذ ديسمبر 2018 بموجب اتفاق السويد.

وأبلغت «الاتحاد»، أمس السبت، مصادر عسكرية وميدانية في الحديدة بأن ميليشيات الحوثي دفعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالمئات من عناصرها المسلحة نحو مواقع التماس مع القوات اليمنية المشتركة شرق مديرية الدريهمي، مشيرة إلى أن التعزيزات البشرية الحوثية مدعومة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة متنوعة. وكثفت ميليشيا الحوثي، أمس السبت، هجماتها المدفعية والصاروخية على مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي التي تبعد 20 كيلومتراً إلى الجنوب عن مدينة وميناء الحديدة. كما استهدفت الميليشيات منطقة الجاح الساحلية والمحررة غرب مديرية بيت الفقيه، وسط المحافظة، وقصفت بالمدفعية الثقيلة ونيران الرشاشات والقناصات مواقع عسكرية ومناطق سكنية في مديرية التحيتا الساحلية جنوب الحديدة. وكشفت مصادر في القوات المشتركة عن قيام ميليشيا الحوثي بحفر خنادق طويلة على امتداد الطريق الرابط بين مديريتي التحيتا وزبيد حيث إن الأخيرة ما زالت خاضعة لهيمنة الحوثيين.

وقال مأمون المهجمي، المتحدث باسم ألوية العمالقة، أبرز فصائل القوات المشتركة، إن ميليشيا الحوثي تقوم بشراء كميات كبيرة من الأخشاب والألواح والطوب الأبيض في منطقة السويق (جنوب التحيتا)، وذلك بالتزامن مع قيامها «بحفر الخندق الرئيس الممتد والموازي للخط الرابط بين زبيد والتحيتا، والذي تتفرع منه خنادق أخرى باتجاه السويق».