نجاة زعيم قبلي بارز من الاغتيال في تعز

عدن (الاتحاد) نجا زعيم قبلي بارز في محافظة تعز من محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون أثناء مروره بسيارته الخاصة في طريق عام يصل مديريتي المعافر والشمايتين وسط البلاد.

وأفاد مصدر محلي بأن الشيخ فضل الخامري أحد المشايخ البارزين في مديرية الحجرية بمحافظة تعز تعرض إلى إطلاق نار أثناء مروره بسيارته على الطريق الواصل بين منطقة النشمة بمديرية المعافرة ومنطقة السمسرة في مديرية الشمايتين، مشيراً إلى أن المسلحين نصبوا كميناً للزعيم القبلي بهدف تصفيته إلى أنه نجا بأعجوبة من إطلاق الرصاص الذي اخترق الكراسي الخلفية في السيارة. وأشار إلى أن الأوضاع في الحجرية تشهد توتراً على خلفية محاولة اغتيال الزعيم القبلي الذي يعد أحد أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة ومن الشخصيات الاجتماعية البارزة في مديرية الحجرية، لافتاً إلى أن أطرافاً تسعى إلى اغتيال القيادي القبلي من أجل خلق صراع داخلي وإثارة الفوضى داخل المديرية المحررة من سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

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