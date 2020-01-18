تظاهرات ضد التدخل التركي في بنغازي وسرت

بنغازي (الاتحاد) نظم أهالي سرت مظاهرة ضد التدخل التركي في ليبيا، ومساندة للجيش الوطني الليبي، حيث رفع المتظاهرون لافتات ضد تدخل تركيا وتوافد المرتزقة السوريين، إضافة لصور للمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية.

كما تظاهر أهالي بنغازي رفضاً للتدخل العسكري التركي، بعد قرار البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بموجب الاتفاق الموقع مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق. وأحرق أهالي طبرق، العلم التركي، وصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسط هتافات مؤيدة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حليفة حفتر.

بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي أن العالم يدرك جيداً من يتعامل مع الجماعات الراديكالية المتطرفة، متهماً الرئيس التركي بعدم اعتبار تنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة جماعات إرهابية، موضحاً أن الإرهابيين يتدفقون إلى ليبيا بدعم ورعاية تركية لدعم حكومة الوفاق خوفاً من سحب الاعتراف الدولي بها. وأوضح البرلماني في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» من بنغازي أن القوات المسلحة الليبية تلاحق الإرهابيين والميليشيات المسلحة في طرابلس، متهماً حكومة الوفاق ببيع نفط ليبيا وخيراتها للمتطرفين، وهو ما يهدد السلم والأمن في البلاد.

إلى ذلك، أدان البرلمان القبرصي قرار تركيا بيع وإرسال الأسلحة والقوات إلى ليبيا، مؤكداً أنه قرار ينتهك الحظر الليبي، ودعا الأمم المتحدة إلى مراقبة تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن.

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