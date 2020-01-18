مقتل 5 مدنيين في غارة على ريف حلب

بالة (وكالات)

قتل 5 مدنيين، أربعة منهم من عائلة واحدة، في غارة استهدفت قرية في ريف حلب الغربي، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في إطار تصعيد عسكري مستمر على المنطقة منذ أيام.

وذكر المرصد أن طائرة روسية شنّت ضربة على قرية بالة الواقعة في ريف حلب الغربي المجاور لإدلب بعد منتصف الليل، أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: «إن رجلاً مع زوجته وطفلتيهما كانوا في عداد القتلى».

وأكد شهود عيان في أحد مستشفيات ريف حلب الغربي، وجود جثث أفراد العائلة ملفوفة بأغطية شتوية وموضوعة على الأرض، بانتظار قدوم أي من أقاربهم للتعرف عليهم ودفنهم، بعدما نقل مسعفو الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة، «الخوذ البيضاء»، جثثهم ليلاً.

وفي القرية، أحدثت الضربة فجوة في الأرض قرب منزل من طبقتين، تبعثرت محتوياته من أغطية ومفروشات ولعب أطفال، بينما تناثر زجاج النوافذ داخل غرفه.

وبحسب المرصد، شنّت طائرات روسية بعد منتصف الليل غارات على عدد من البلدات في ريف حلب الغربي وإدلب المجاورة، تزامنت مع قصف لقوات الحكومة السورية التي تخوض معارك عنيفة ضد فصائل تتقدمها «هيئة تحرير الشام» الإرهابية (النصرة سابقاً) على أكثر من محور.

وتتعرض منطقة إدلب لتصعيد في القصف منذ الأربعاء الماضي، رغم إعلان روسيا الداعمة لدمشق وتركيا الداعمة للفصائل عن وقف لإطلاق النار لم يصمد.

وارتفعت حصيلة القتلى منذ ذلك الحين، وفق المرصد، إلى 28 مدنياً بينهم ثمانية أطفال جراء الغارات الكثيفة، إضافة إلى 58 عنصراً من قوات الحكومة مقابل 67 مقاتلاً غالبيتهم من «هيئة تحرير الشام»، خلال المعارك وتبادل القصف.

كما قتل تسعة مدنيين بينهم طفل وأصيب ثلاثون بجروح، جراء قذائف أطلقتها المجموعات الإرهابية على أحياء في مدينة حلب، التي تسيطر القوات الحكومية عليها بالكامل منذ نهاية عام 2016.

ونفت روسيا، يوم الخميس الماضي، أن تكون طائراتها نفّذت أي مهمات قتالية منذ بدء وقف إطلاق النار، الذي قالت إنه دخل حيز التنفيذ منذ التاسع من الشهر الحالي، بينما أعلنت تركيا أنه بدأ الأحد الماضي.

وتُكرر دمشق نيتها استعادة كامل منطقة إدلب ومحيطها، رغم اتفاقات هدنة عدة تم التوصل إليها على مرّ السنوات الماضية في المحافظة الواقعة بمعظمها تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام» الإرهابية وتنشط فيها فصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً.

إلى ذلك، أفاد المرصد بمقتل أربعة جنود روس جراء هجوم لفصائل مسلحة على أحد المواقع العسكرية التي تدير منها روسيا العمليات بريف إدلب الشرقي.