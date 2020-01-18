بغداد تؤكد وجود مفاوضات أمنية مع واشنطن

بغداد (وكالات)

أكد اللواء عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أمس، وجود مفاوضات بين واشنطن وبغداد لمراجعة العلاقات الأمنية بين البلدين.

وأوضح أن الحكومة العراقية تجري حوارات مع الولايات المتحدة بشأن العلاقات الأمنية، وللعراق ملاحظات وطروحات تتعلق بهذا الملف، وسيعمل على عدم تضارب أي شيء مع سيادته، مضيفاً: «المفاوضات لم تنتهِ بعد».

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال مصدر حكومي عراقي: «إن هناك تواصلاً بين الحكومتين العراقية والأميركية حول مستقبل القوات الأميركية في العراق، والرغبة المشتركة بينهما تكمن في أن تبدأ المفاوضات وتستمر لأشهر أو سنة». وذكر أن واحدة من الطروحات الموجودة، هي أن يتواجد حلف «الناتو» في العراق، ويكون وجود القوات الأميركية من ضمن هذا الحلف.

وتبنى البرلمان العراقي مطلع الشهر الحالي، قراراً يلزم الحكومة بإنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

وبعد ذلك بأيام، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي، أنه طلب من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب العراقي بانسحاب آمن للقوات الأميركية من العراق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتيجوس في بيان: «في هذه المرحلة، أي وفد يتوجه إلى العراق سيكون مكلفاً بمناقشة أفضل وسيلة لإعادة تأكيد شراكتنا الاستراتيجية، وليس مناقشة انسحاب القوات».

إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يعتزم التحدث مع الرئيس العراقي برهم صالح في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير في دافوس، حول خروج قواته من العراق.

وذكرت قناة «سي بي أس» التلفزيونية، التي أوردت الخبر أمس، نقلاً عن مصادرها في الإدارة الأميركية، أنه تجري حالياً مشاورات حول تفاصيل جدول أعمال اجتماع رئيسي الدولتين، والبيت الأبيض متفائل بشأن إمكانية إجراء مثل هذه المفاوضات.