حفتر يصل برلين للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا

وصل المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا.

ويسعى المؤتمر، الذي ينعقد برعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى هدنة وآلية للمراقبة كخطوة أولى على طريق السلام.

ودعيت إلى المؤتمر العديد من الدول. وسيحضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. فيما ستمثل الولايات المتحدة من قبل وزير خارجيتها مايك بومبيو. فضلا عن مشاركة وفود من دول إقليمية مؤثرة.

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