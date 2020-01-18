زلزال يهز إقليم بابوازيا في إندونيسيا

هز زلزال، الأحد بالتوقيت المحلي، مقاطعة بابوازيا في شرق إندونيسيا،

وأفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن قوة الهزة بلغت ست درجات على مقياس ريختر.

ولم يوجه بعد أي تحذير من حصول تسونامي لدى وقوع الزلزال على بعد 158 كلم من مدينة عاصمة الإقليم على عمق 34 كلم.

ويقع أرخبيل إندونيسيا على حزام النار في المحيط الهادئ، ما يجعله يشهد زلازل متفاوتة في التدمير.

وشهدت جزيرة سولاوسي في 2018 زلزالاً بقوة 7,5 درجة أعقبه تسونامي اجتاح منطقة «بالو» مخلفاً أكثر من 4300 قتيل ومفقود.

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