كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الجيش الوطني الليبي يصل إلى برلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الألمانية (برلين)؛ للمشاركة بالقمة المرتقبة غدا الأحد حول الأزمة الليبية

وأوضحت قناة "ليبيا الحدث" التلفزيونية، على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن "قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وصل برلين مساء اليوم السبت؛ لحضور قمة تبدأ غدا لمناقشة سبل حل الأزمة الليبية سلميًا".

وقال مصدر خاص في المجلس الرئاسي: إن "رئيس حكومة الوفاق فايز السراج قد يمتنع عن الذهاب إلى برلين"، وفقاً لما نقلته قناة "ليبيا الأحرار".

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وتابع المصدر: أن "السراج قد يكتفي بإرسال وفد من الحكومة لتمثيله في المباحثات المزمع إجزاؤها غداُ الأحد بالعاصمة الألمانية برلين".

ويذكر أن هذا يأتي بعد مطالبة وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في رسالة موجهة إلى السفارة الألمانية لدى ليبيا، بضرورة دعوة كل من تونس وقطر إلى مؤتمر برلين المزمع عقده يوم الأحد القادم، لأهمية تونس كونها جارة حدودية آوت آلاف النازحين الليبيين وأمنها من أمن ليبيا، إضافة إلى أهمية مشاركة دولة قطر التي كانت وما زالت أهم الدول الداعمة لثورة السابع عشر من فبراير، مشددة على أن مشاركة هاتين الدولتين يدعم محادثات السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا.

وتسعى ألمانيا والأمم المتحدة إلى إقناع طرفي الصراع في ليبيا وداعميهما الأجانب للاتفاق على هدنة وآلية للمراقبة كخطوة أولى على طريق السلام.

ووفقًا لبيان مجلس الحكومة الألمانية، ستشارك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، دون أن يتم تحديد على أي مستوى سيتم تمثيل الدول المدرجة، وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس الوزراء فايز السراج والمشير خليفة حفتر وجهت لهما الدعوة أيضًا إلى برلين".