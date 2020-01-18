أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

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أخبار عاجلة الآن || قائد الجيش الوطني الليبي يصل إلى برلين

وصل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الألمانية (برلين)؛ للمشاركة بالقمة المرتقبة غدا الأحد حول الأزمة الليبية

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || الرئيس الأمريكي يكشف عن تفاصيل جديدة حول مقتل "سليماني"