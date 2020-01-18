اخبار العالم

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

العالم - أرشيفية

العالم - أرشيفية

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 18/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || قائد الجيش الوطني الليبي يصل إلى برلين

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

وصل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الألمانية (برلين)؛ للمشاركة بالقمة المرتقبة غدا الأحد حول الأزمة الليبية

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || الرئيس الأمريكي يكشف عن تفاصيل جديدة حول مقتل "سليماني"

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاصيل جديدة ودقيقة بشأن الغارة الجوية الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || الحريري: أعمال التخريب في ‫بيروت مرفوضة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني سعد الحريري، مساء اليوم السبت، إن مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط ⁧‫بيروت⁩ "مشبوه ومرفوض ويهدد السلم الأهلي"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

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