- 1/2
- 2/2
كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
العالم - أرشيفية
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 18/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || قائد الجيش الوطني الليبي يصل إلى برلين
وصل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الألمانية (برلين)؛ للمشاركة بالقمة المرتقبة غدا الأحد حول الأزمة الليبية
آخر الأخبار العاجلة في العالم || الرئيس الأمريكي يكشف عن تفاصيل جديدة حول مقتل "سليماني"
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاصيل جديدة ودقيقة بشأن الغارة الجوية الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || الحريري: أعمال التخريب في بيروت مرفوضة
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني سعد الحريري، مساء اليوم السبت، إن مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت "مشبوه ومرفوض ويهدد السلم الأهلي"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.