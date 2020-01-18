كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي يكشف عن تفاصيل جديدة حول مقتل "سليماني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاصيل جديدة ودقيقة بشأن الغارة الجوية الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، خلال تصريحات لكبار المانحين من أعضاء الحزب الجمهوري في لقاء جرى بمزرعته في جنوب فلوريدا، وفقاً لتسجيل صوتي حصلت عليه شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وقال الرئيس الأمريكي، الذي كان يتكلم في مأدبة عشاء لجمع التبرعات للحزب الجمهوري، أمس الجمعة، تفاصيل جديدة حول الضربة الجوية الأمريكية، التي أدت إلى توتر علاقاته مع الكونجرس بشأن صلاحياته لشنّ حرب ضد إيران.

وذكر ترامب، في خطابه خلال العشاء، الذي أقيم داخل قاعة مذهبه بقصره في منتجع بمارالاغو، أن "سليماني كان يقول أشياء سيئة عن الولايات المتحدة الأمريكية قبل الضربة، مما أدى إلى اتخاذ القرار بقتله".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "إلى أي مدى كان يتوجب علينا الاستماع لمثل هذه الأشياء المقززة!"، وتعجب: "ما كان يجب أن نستمع إليه؟".

لكن لم يتطرق ترامب إلى الحديث عن "تهديد وشيك" أدى إلى قراره بقتل قاسم سليماني، حسبما صرح بذلك مسؤولو الإدارة في أعقاب الضربة الأمريكية، وإنما وصف ترامب، سليماني بأنه "إرهابي مشهور" كان "مدرجاً على قائمتنا الخاصة بـ(الإرهابيين المستهدفين من جانب واشنطن)"، و"كان من المفترض أن يبقى في بلده" بدلاً من السفر إلى دول أخرى في المنطقة.

وأفاد الرئيس دومالد ترامب، بأنه "كان يراقب عن بعد لحظة وصول سليماني إلى مطار بغداد الدولي؛ حيث كان في استقباله قائد القوات شبه العسكرية العراقية أبومهدي المهندس"، مضيفاً: أنه بإصدار الأوامر لتوجيه الضربة العسكرية ضد سليماني والمهندس "ضرب عصفورين بحجر واحد".

وردد ترامب العبارات والأصوات، التي كان يستمع إليها والصادرة عن المسؤولين العسكريين، بينما يتابعون تنفيذ الضربة عبر كاميرات بث على ارتفاع أميال عالية في السماء"، وأضاف ترامب، كانوا يقولون "إنهما معاً يا سيدي الرئيس".

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وتابع: "قالوا لي "سيدي، أمامهما دقيقتان و11 ثانية للبقاء على قيد الحياة، إنهما في السيارة، إنها عربة مدرعة. سيدي، تبقى لهما قرابة دقيقة للعيش.. 30 ثانية ... 10 ثوانٍ ... 9 ثوانٍ ... 8 ثوانٍ ... ثم فجأة دوّى انفجار".

وأضاف: "ثم أخبروني لقد قضي عليهم جميعا يا سيدي،. وانقطع الصوت. وقلت أين هذا الرجل؟ كان هذا آخر ما سمعته منه".

ويأتي إن السرد المفصل من الرئيس ترامب للضربة الجوية ضد سليماني، يذهب إلى أبعد مما قاله هو أو مسؤولون آخرون في ليلة الإعلان عن تنفيذها بنجاح في أوائل يناير.

وأدت الضربة إلى زيادة التوتر في المنطقة ومخاوف من أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في الحرب، وأكد ترامب في كلمته على أن تلك الضربة "هزت العالم".

وأوضح الرئيس الأمريكي: "كان من المفترض أن سليماني كان لا يقهر"، كما تطرق الرئيس الأمريكي إلى ما سبق ذكره حول زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة وهو "يصرخ" أثناء استهداف غارة أمريكية لمجمع سكني كان يختبئ بداخله، وعلق ترامب: "كان يصرخ بشكل جنوني".

وحرص دونالد ترامب على تكريم كلب الجيش الذي شارك في العملية، التي انتهت بمقتل أبو بكر البغدادي.

وقال: إن "كونان، الكلب البلجيكي من فصيلة مالويين، هو في الوقت الحالي، من المحتمل أن يكون الكلب الأكثر شهرة في العالم"، مضيفاً أنه "أعطى كونان ميدالية ولوحة".