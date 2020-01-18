كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عون" يطالب الجيش باستعادة الهدوء في وسط بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء اليوم السبت، من الجيش وقوات الأمن استعادة الهدوء في وسط بيروت.

وقام الرئيس اللبناني بسلسلة من الاتصالات؛ للحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين وإعادة الهدوء إلى وسط بيروت، بحسب ما نقل موقع قناة "إل بي سي" اللبنانية.

وأفاد الموقع اللبناني: بأن "الرئيس ميشال عون اتصل بكل من وزير الدفاع ووزيرة الداخلية وقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، ودعاهم للحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين والأملاك العامة والخاصة وإعادة الهدوء إلى وسط بيروت".

هذا واشتعلت النيران في مخيم احتجاج بوسط بيروت، في وقت سابق من مساء اليوم، مما أدى إلى احتراق خيام وتصاعد ألسنة اللهب في حين تصدت قوات الأمن للمحتجين قرب البرلمان، ولم يتضح سبب الحريق، ونفت قوى الأمن الداخلي تقارير إعلامية عن قيام بعض أفرادها بحرق المخيم.

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وتستمر الاشتباكات بين القوى الأمنية والمتظاهرين، أمام مقر مجلس النواب وسط العاصمة اللبنانية (بيروت)، واستخدمت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع بشكل كبير لتفريق المتحتجين.

وتجمع المحتجون بعد ظهر اليوم، أمام البرلمان الذين توافدوا من جميع المناطق اللبنانية؛ للتأكيد على "وحدة واستمرارية الثورة وللمطالبة بحكومة مستقلين مهمتها الإشراف على إجراء انتخابات نيابية مبكرة".

ودعت قوى الأمن "المتظاهرين السلميين"، الابتعاد عن أماكن أعمال الشغب التي اندلعت في محيط مجلس النواب.

وقال قوى الأمن الداخلي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه "يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم".

وفي حصيلة أولية بحسب الصليب الأحمر اللبناني، فإنه "تم معالجة 40 حالة ميدانية إثر المواجهات، ونقل 30 حالة إلى المستشفيات المحيطة".