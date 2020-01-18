أعلن قصر باكنهام، مساء اليوم السبت، أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لن يستخدما ألقاب صاحب السمو الملكي بدءا من خريف العام الحالي، كما أنهما لن يكونا عاملين في العائلة المالكة لبريطانيا.
وقال بلاغ صحافي لقصر الباكنغام، اليوم السبت، إن هاري وميغان لن يتلقيا أموالا عامة بعد الآن، وسيدفعان الأموال التي تنفق على تجديد بيتهما، في المقابل سيظل هاري وزوجته وابنهما دائما أعضاء محبوبين في العائلة، يقول البلاغ.
واعترفت الملكة إليزابيث بالتحديات التي واجهت حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل خلال العامين الماضيين، والتركيز الشديد على حياتهما، وقالت إنها تدعم رغبتهما في الحصول على المزيد من الاستقلالية.
كانت هذه تفاصيل خبر في خطوة مفاجئة..قصر “باكنغهام” يسقط لقب “الأمراء عن هاري وميغان ويمنع عنهما الدعم المالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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