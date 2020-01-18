لبنان.. أكثر من 160 جريحا في مواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن

انطلقت عند الثانية بعد الظهر مسيرات من نقاط عدة في بيروت تحت عنوان “لن ندفع الثمن”، احتجاجا على تعث ر تشكيل حكومة تضع حدا للانهيار الاقتصادي. وقبل وصولها إلى وسط بيروت، حيث أقفلت قوات الأمن مدخلا مؤديا إلى مقر البرلمان بالعوائق الحديد، بادرت مجموعة محتجين إلى مهاجمة درع بشري من قوات مكافحة الشغب.

وأقدم هؤلاء، وفق مشاهد حية بثتها شاشات التلفزة المحلية ومصور فرانس برس، على رشق قوات الأمن بالحجارة ومستوعبات الزهور. كما عمد عدد منهم إلى اقتلاع أشجار فتية وأعمدة إشارات السير من الشارع وحجارة الأعمدة في وسط بيروت ومهاجمة عناصر الأمن مباشرة بها.

ورد ت قوات الأمن بإطلاق خراطيم المياه ومن ثم الغاز المسي ل للدموع بكثافة لتفريقهم. ولا تزال المواجهات مستمرة منذ ساعات، تحولت فيها شوارع وسط بيروت إلى ما يشبه ساحة حرب. وتحاول قوات الأمن إبعاد مثيري الشغب بينما تجوب سيارات الإسعاف المنطقة.

وعالجت فرق الصليب الأحمر اللبناني، وفق ما قال متحدث باسمها لفرانس برس، 160مصاب على الأقل من الطرفين، تم نقل أربعين منهم إلى المستشفيات.