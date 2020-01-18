بعد تحطم طائرتين…مشكلة تقنية جديدة تواجه طائرة “737 ماكس”

قالت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات أمس الجمعة، إن عيباً جديداً قد اكتشف في برمجة طائرات “737 ماكس”، مبينةً أنه من الممكن أن يعرقل تجديد رخصة الطائرة.

وأوضحت الشركة أن المشكلة تتعلق بأحد البرامج التي من المفترض أن يضمن التشغيل الصحيح لشاشات معينة في الطائرة ذات المحركين.

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وقال المتحدث باسم شركة بوينج وفقاً لـ”وكالة الأنباء الألمانية”، إن إحدى الشاشات لم تعمل عند التشغيل بسبب البرنامج؛ وذلك أثناء إجراء أحد الاختبارات للطائرة، مبيناً أن الشركة تقوم بعمل التحديثات الضرورية بالعمل مع إدارة الطيران الاتحادية.

من جانبه، قال متحدث باسم إدارة الطيران الاتحادية، إن الإدارة تتابع عملية شاملة لإعادة الطائرة بوينج “737 ماكس” إلى خدمة الركاب.

يُذكر أن وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي كانت قد منعت في وقت سابق تحليق جميع طائرات بوينج 737 ماكس 8 فوق أوروبا، وعلقت العديد من الدول تشغيل طائرات شركاتها من هذا الطراز؛ وذلك بعد تحطم طائرتين خلال 6 أشهر.