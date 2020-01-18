مصرع شابة في حادث طرق قرب الطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت الشابة أحلام سلامة (30 عامًا) من مدينة قلنسوة مصرعها في حادث طرق مروع قرب مدينة الطيرة في المثلث، مساء اليوم السبت.
وذكر مراسل "عرب 48" أن الحادث وقع نتيجة اصطدام وانقلاب سيارتين في شارع 5504، وأصيب 6 أشخاص بجراح متفاوتة.
وقال مسعف تواجد في المكان، إن "الحديث يدور عن حادث بين سيارين. للأسف الشديد اضطررنا إلى الإعلان عن وفاة شابة كانت في إحدى السيارة نتيجة تعرضها لإصابات مختلفة. كما قدمنا المساعدة الأولية لستة آخرين تتراوح إصابتهم بين المتوسطة والطفيفة".
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