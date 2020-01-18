اخبار العالم

مصرع شابة في حادث طرق قرب الطيرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت الشابة أحلام سلامة (30 عامًا) من مدينة قلنسوة مصرعها في حادث طرق مروع قرب مدينة الطيرة في المثلث، مساء اليوم السبت.

وذكر مراسل "عرب 48" أن الحادث وقع نتيجة اصطدام وانقلاب سيارتين في شارع 5504، وأصيب 6 أشخاص بجراح متفاوتة.

وقال مسعف تواجد في المكان، إن "الحديث يدور عن حادث بين سيارين. للأسف الشديد اضطررنا إلى الإعلان عن وفاة شابة كانت في إحدى السيارة نتيجة تعرضها لإصابات مختلفة. كما قدمنا المساعدة الأولية لستة آخرين تتراوح إصابتهم بين المتوسطة والطفيفة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شابة في حادث طرق قرب الطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا