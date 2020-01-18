اليمن.. 35 شهيد وجريح في هجوم حوثي مزدوج على معسكر للشرعية في مأرب

السبت 18 يناير 2020

قالت مصادر عسكرية، أن 35 شهيد وجريح سقطوا جراء الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مساء اليوم، على معسكر تابع للشرعية في مدينة مأرب، شرق العاصمة صنعاء .



وذكرت المصادر، أن عدد الشهداء بلغ 23 جندياُ فيما بلغ عدد الجرحى 12 جندياً .. مشيرة إلى أن معظم الجرحى في حالة خطرة .

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وبحسب المصادر، فإن الميليشيات شنت هجوماً مزدوجاً بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة إستهدف مسجداً في معسكر الإستقبال في منطقة الميل بمحافظة مأرب .

وتخضع المناطق المحررة في محافظة مأرب لسيطرة حزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، عسكرياً وسياسياً .